ФОТО Посмотрите, какой квартал будет создан в Ласнамяэ в результате архитектурного конкурса

В конкурсе приняли участие пять приглашенных архитектурных фирм, представивших на оценку свои концептуальные проекты строительных решений. Из их числа жюри выбрало победителя, которым оказалось архитектурное бюро Molumba – их проект и определит облик нового жилого квартала в районе Паэвялья.

Жюри оценивало представленные на конкурс работы по нескольким критериям, среди которых архитектурное качество, решения общественного пространства, функциональность зданий и общий ландшафтный дизайн квартала, а также соответствие требованиям детальной планировки.

По словам Михкеля Мягера, регионального руководителля компании Hepsor Eesti и председателя жюри, работа-победитель создает условия для создания современного и инклюзивного городского пространства. «Проект-победитель является прекрасным примером того, как исторические элементы, такие как каменные стены старых разрушенных зданий, могут сочетаться с новой современной архитектурой, создавая уникальную и разнообразную городскую среду»,- сказал Мягер.

Первое место заняла работа архитектурного бюро Molumba. Фото: Arhitektuuribüroo Molumba

По мнению жюри, работа-победитель отличалась комплексным и продуманным решением. В ландшафтном дизайне отдавалось предпочтение плавным рельефам и естественным холмам, которые соединяют части квартала в одно зеленое целое. Сквер в центре квартала с зоной отдыха придает территории своеобразный характер и вместе с тем универсальность.

Простой бетонный фасад многоквартирных домов оживляют деревянные лоджии, а инновационное решение лестниц и продуманная планировка квартир обеспечивают жильцам приватность и комфорт. Здание умело интегрировано с существующими каменными стенами, создает уникальный и разнообразный архитектурный облик.

Первое место заняла работа архитектурного бюро Molumba. Фото: Arhitektuuribüroo Molumba

«Существующее на участке строение - бывший авиационный ангар и старые известняковые стены уже придают кварталу сильный характер. Нашей целью было выделить их и создать вокруг них комфортное, удобное для человека и современное городское пространство. Также важна была хорошая согласованность непрерывного общественного пространства и зеленых зон с окружающей городской средой. Мы рады сообщить, что благодаря таким разработкам Ласнамяэ становится все более качественной и разнообразной средой обитания», - сказал архитектор Molumba Карли Луйк, один из авторов победившей работы. Помимо него в проектировании участвовали Йохан Тали, Хейди Урб и Харри Каплан.

Второе место заняло бюро KOKO arhitektid: Каролин Ренну, Лембит-Каур Стёэр, Мерилин Юриметс, Райво Котов и ландшафтный архитектор Катри Соонберг.

Второе место заняло бюро KOKO arhitektid. Фото: Koko Arhitektid

Третье место присуждено KUU arhitektid. Авторы работы: Йоханнес Мадис Аасмяэ, Лийс Юузе, Йоэль Копли, Койт Оялийв и Юхан Рохтла.

Третье место присуждено KUU arhitektid. Фото: KUU arhitektid

В состав жюри вошли: председатель жюри Михкель Мягер (Hepsor), Михкель Нурм (Mitt & Perlebach), уполномоченные архитекторы Кевин Виллем и Тынис Архис (EAL), а также архитектор-эксперт Ян Сколимовски (EAL).