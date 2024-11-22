В период с 30 ноября 2024 года по 31 декабря 2025 года в Китае в тестовом порядке начнет действовать безвизовый режим в отношении владельцев обычных паспортов еще девяти стран: Болгарии, Румынии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Мальты, Эстонии, Латвии и Японии.

Начиная с конца ноября обладатели обычных паспортов 38 государств, включая вышеупомянутые девять стран, смогут находиться в Китае без оформленной визы в течение 30 дней в качестве туристов, с деловыми целями, в рамках обменов, для навещения родственников или транзита.

Лица, чьи цели визита не подпадают под указанные категории, по-прежнему должны будут оформить визу перед въездом в Китай.