Торговая сеть Selver уведомила Кассу страхования от безработице о том, что в связи с закрытием магазина в Маарду будет сокращено 16 человек, пишет dv.ee.
Selver закрывает один из своих магазинов и сокращает сотрудников
Магазин Selver в Маарду закрывается, так как в начале года заканчивается договор аренды. Руководитель Selver Кристи Ломп пояснила, что в целом сеть магазинов успешно работает в малых городах, однако в Маарду состояние недвижимости оставляет желать лучшего, и арендодатель не готов проводить ее ремонт и обновление.
В связи с этим Selver не видит смысла заключать новый долгосрочный договор аренды.
Сотрудникам магазина Selver в Маарду была предложена возможность перейти на работу в один из магазинов сети в Таллинне, но большинство предпочло искать новое место работы на месте, в Маарду, отметила Ломп.
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