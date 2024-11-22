Selver закрывает один из своих магазинов и сокращает сотрудников

Магазин Selver в Маарду закрывается, так как в начале года заканчивается договор аренды. Руководитель Selver Кристи Ломп пояснила, что в целом сеть магазинов успешно работает в малых городах, однако в Маарду состояние недвижимости оставляет желать лучшего, и арендодатель не готов проводить ее ремонт и обновление.