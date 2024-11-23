Вместо нравоучений и сплошной критики таллиннские политики могли бы засучить рукава и помочь создать в Нарве настоящую партийную конкуренцию, без которой демократия теряет форму, а избиратели - понимание того, что вообще происходит, пишет корреспондент Диана Харламова.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Если политики в столице такие умные, то почему их не видать там где жарко?
За последние несколько лет я заметила, что у нарвской политики есть два состояния - коматозного болота или горящей избы. Городские управленцы либо варят суп из семи скорлуп, пытаясь лениво решить рандомные неприятности местного уровня, либо внутренними перестановками пытаются снести уже существующий дом, построив на его месте новый - такой же, только с крышей другого цвета. Но чего же городской политике действительно не хватает?
Последние две недели жемчужина Северо-Востока Эстонии, безусловно, пребывает в состоянии горящей избы - Катри Райк затеяла союз со Стальнухиным, за что получила по шапке. Ну, в общем-то, ото всех. Эстонские политики недоумевали: как можно есть суп из одной тарелки с человеком, у которого на уме Брежнев и Эстонская ССР. Люди тоже недоумевали: мы же за эстонскую Нарву голосовали, почему Катри на это пошла?
Но тут куда важнее тот факт, что Катри пошла на это в одиночку. Да, с членами своей фракции, но все же - в одиночку. Являясь членом Социал-демократической партии, она, не заручившись поддержкой однопартийцев, сама приняла сложное решение, которое шокировало многих и вызвало неодобрение со стороны правления СДПЭ. Свое изысканное, сидящее высоко на Тоомпеа, «фи» ей высказали и социал-демократ Ляэнеметс, и Осиновский.
Напомню, что в Нарвском горсобрании и в мэрии пока полноценно представлена только одна партия - Центристская. Центристы довольно давно пытаются дотянуться до нарвских избирателей, и порой это даже получается: потому что ребята проделывают для этого какую-никакую работу. Но у тех же недовольных действиями Райк социал-демократов в Нарве никакого влияния нет, поэтому Катри - их единственная надежда. От партии «Ээсти 200» в собрании сидит один-одинешенек Денис Ларченко, и на этом представители общенациональных политических сил в Нарвском горсобрании заканчиваются.
В Нарве у многих партий нет ни нормальных представительств, ни встреч с избирателями. Реформисты и «Отечество», сидя в Таллинне, точно знают, что и как в Нарве должно быть. В нашем городе после большого перерыва реформисты появились совсем недавно. Аккурат перед выборами создали небольшую ячейку, в которой в пору хранить старый батин пистолет.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что единственным более-менее сильным избирательным союзом в Нарве до сих пор оставался союз центристов - их действия хоть немного напоминают сплоченность. Конечно, Катри Райк с ближайшими соратниками можно назвать наравне с центристами городской политической силой.
Все остальные политики, по большей части, либо вообще остаются беспартийными, либо просто являются одинокими представителями своих партий, таким образом получая карт-бланш на любые действия - и не важно, пойдут ли они городу на пользу или во вред.
Довольно много негатива на Катри вылили красивые и довольные собой таллиннские политики, которые день изо дня работают в своих партиях, чувствуют постоянную поддержку и пытаются действовать сообща. Но что, если каждый из них поставит себя на место Райк и попробует вести политику в Нарве фактически в одиночку?
Да, Нарва уже как 15 лет находится в центре внимания Эстонии, и многое изменилось к лучшему: в городе построен ряд новых общественных зданий, политическая жизнь стала динамичнее, коррупции стало чуть меньше, а качество жизни выросло. Но под этим кроются системные проблемы политической культуры.
На сегодняшний день проблема нарвской демократии в том, что эта самая политическая культура здесь такая же низкая, как и ресторанная. Партийные представители, как коршуны, слетаются в город только перед местными выборами, но толку от этого нет - ведь люди всегда будут голосовать за тех, кого хорошо знают и кому доверяют.
Поэтому если эстонское политическое сообщество хочет, чтобы нарвские депутаты не создавали крышесносные коалиции, неплохо было бы начать про Нарву не только говорить, но и непосредственно в самой Нарве что-то делать. Например, прекратить бояться и инвестировать свои ресурсы в создание своих местных организаций, а не просто посещать город по случаю красивых событий. Ну, или просто не метать копья в тех, кто реально старается.