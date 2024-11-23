ДИАНА ХАРЛАМОВА Если политики в столице такие умные, то почему их не видать там где жарко?

За последние несколько лет я заметила, что у нарвской политики есть два состояния - коматозного болота или горящей избы. Городские управленцы либо варят суп из семи скорлуп, пытаясь лениво решить рандомные неприятности местного уровня, либо внутренними перестановками пытаются снести уже существующий дом, построив на его месте новый - такой же, только с крышей другого цвета. Но чего же городской политике действительно не хватает?

Последние две недели жемчужина Северо-Востока Эстонии, безусловно, пребывает в состоянии горящей избы - Катри Райк затеяла союз со Стальнухиным, за что получила по шапке. Ну, в общем-то, ото всех. Эстонские политики недоумевали: как можно есть суп из одной тарелки с человеком, у которого на уме Брежнев и Эстонская ССР. Люди тоже недоумевали: мы же за эстонскую Нарву голосовали, почему Катри на это пошла?

Но тут куда важнее тот факт, что Катри пошла на это в одиночку. Да, с членами своей фракции, но все же - в одиночку. Являясь членом Социал-демократической партии, она, не заручившись поддержкой однопартийцев, сама приняла сложное решение, которое шокировало многих и вызвало неодобрение со стороны правления СДПЭ. Свое изысканное, сидящее высоко на Тоомпеа, «фи» ей высказали и социал-демократ Ляэнеметс, и Осиновский.