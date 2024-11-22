Уже на следующей неделе в Ванасадам начнет ходить трамвай

По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия), развитие общественного транспорта в Таллинне с его растущим населением имеет ключевое значение. «Я рад, что многолетний проект Старого порта завершен, помимо новой трамвайной линии, мы создали современное городское пространство. Однако это лишь одна из вех на длинном и амбициозном пути. В ближайшие годы мы инвестируем более 100 миллионов евро в строительство новых трамвайных линий и почти полное обновление подвижного состава. Уже в следующем году начнется проектирование трамвайных линий Лийвалайа-Кристийне и Пельгуранна. Эти важные этапы развития общественного транспорта будут завершены к 2029 году. Одновременно мы закупаем новые трамваи, троллейбусы и работающие на биогазе автобусы, чтобы сделать общественный транспорт удобной альтернативой личному автомобилю», – сказал Осиновский.