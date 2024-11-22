Конькобежец Мартен Лийв мощно открыл сезон

Лийв пришел к финишу со временем 35,07, в его группе быстрее оказался лишь американец Купер Маклеод, пришедший к финишу на 0/,18 секунды быстрее.

В этом году Лийв на этой дистанции в Херенвене показал время 34,88, а его личный рекорд – 34,39, но этот показатель был достигнут в Солт-Лейк-сити, городе, расположенном довольно высоко над уровнем моря. По итогам первого тура Лийв находится в общем зачете Кубка мира на 18-месте (24 очка).

Вторым эстонцем на соревнованиях был Йоонас Валге, у которого был дебют в серии Кубка мира. К сожалению, в группе «В» со временем 36,79 он занял последнее, 28-е место.

В группе «А» победителем стал американец Джордан Штольц (34,43), опередивший на 0,15 секунды и канадца Лорена Дюбрейля и японца Тацую Шинхама.

Завтра и Лийв и Валге будут соревноваться на дистанции 1000 м, в воскресенье они вновь выйдут на 500-метровую трассу. Всего в этом году в серии Кубка мира по конькобежному спорту запланировано шесть этапов. Между ними еще пройдет чемпионат Европы (10-12 января), а в марте сезон завершит чемпионат мира.