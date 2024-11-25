Человек с хроническим заболеванием или значительным недостатком здоровья вдруг узнает, что его степень трудоспособности была изменена или вовсе он становится полностью трудоспособным. Как такое возможно, Rus.Postimees объяснял специалист Кассы по безработице.
Для подписчиков
Болезнь не меняется, а пособие уменьшается – как такое возможно?
В 2001 году во время прохождения военной службы Танель (имя изменено) повредил при падении левое колено. Медицинская комиссия Сил обороны 12 января 2004 года установила постоянную нетрудоспособность из-за частичного повреждения передней крестообразной связки и медиального мениска левого коленного сустава.