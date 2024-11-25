Болезнь не меняется, а пособие уменьшается – как такое возможно?

Оценка трудоспособности основывается на текущем состоянии здоровья человека и на том, влияет ли оно на его трудоспособность.

Человек с хроническим заболеванием или значительным недостатком здоровья вдруг узнает, что его степень трудоспособности была изменена или вовсе он становится полностью трудоспособным. Как такое возможно, Rus.Postimees объяснял специалист Кассы по безработице.