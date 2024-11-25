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Болезнь не меняется, а пособие уменьшается – как такое возможно?

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Оценка трудоспособности основывается на текущем состоянии здоровья человека и на том, влияет ли оно на его трудоспособность.
Оценка трудоспособности основывается на текущем состоянии здоровья человека и на том, влияет ли оно на его трудоспособность. Фото: Pixabay

Человек с хроническим заболеванием или значительным недостатком здоровья вдруг узнает, что его степень трудоспособности была изменена или вовсе он становится полностью трудоспособным. Как такое возможно, Rus.Postimees объяснял специалист Кассы по безработице.

В 2001 году во время прохождения военной службы Танель (имя изменено) повредил при падении левое колено. Медицинская комиссия Сил обороны 12 января 2004 года установила постоянную нетрудоспособность из-за частичного повреждения передней крестообразной связки и медиального мениска левого коленного сустава.

После этого Танель получал пенсию по нетрудоспособности до января 2012 года, но потом по решению медкомиссии выплаты были прекращены. Причина - проведенное в конце декабря 2011 года МРТ-обследование не выявило каких-либо признаков заболевания.

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