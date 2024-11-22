В Пыхья-Таллинне открыли мемориальную доску выдающемуся деятелю Эстонской Республики

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, установка памятных табличек на дома является инициативой местных жителей.

«Идею предложила жительница Каламая Анн Микивер, чьи родители общались с эстонской культурной элитой довоенной республики. Благодаря этому Анн помнит, по каким адресам жили некоторые известные актеры, музыканты и политические деятели. На основе составленного Анн списка мы вместе с музеем Каламая планируем каждый год устанавливать минимум одну новую табличку», - сказала старейшина.

«Призываю жителей района сообщить нам, где ещё в Пыхья-Таллинне можно установить мемориальные доски в честь выдающихся местных деятелей», - добавила Таммур.

В Пыхья-Таллинне, по адресу Суур-Патарей, 18, установили мемориальную табличку в честь Йохана Питки. Фото: Управа Пыхья-Таллинна.

Йохан Питка (1872–1944) был основателем Кайтселийта и Военно-морских сил Эстонии, а также организатором ремонта стрелкового оружия, строительства бронепоездов и бронеавтомобилей народной армии.

Мемориальную табличку в честь Йохана Питки открыли по адресу Суур-Патарей, 18. Во время Освободительной войны в этом здании жил адмирал Йохан Питка, а также здесь находились мастерская Таллиннского судоходного общества, штаб и мастерские по строительству бронепоездов.

В Пыхья-Таллинне, по адресу Суур-Патарей, 18, установили мемориальную табличку в честь Йохана Питки. Фото: Управа Пыхья-Таллинна.

Мемориальная табличка установлена при сотрудничестве управы Пыхья-Таллинна, музея Каламая, Департамента охраны памятников старины и жителей дома.

Проект здания по адресу Суур-Патарей, 18 был заказан в 1881 году промышленником Н. Малаховым. Автором проекта здания и планировки участка, а также руководителем строительных работ был архитектор Алексей Федотов.