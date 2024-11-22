Мэр Нарвы Яан Тоотс о Катри Райк: «Ей не важен ни город, ни принципы»

Очередная турбулентность власти в Нарве до сих пор обходилась без публичных заявлений мэра Нарвы Яана Тоотса, несмотря на то, что его оппоненты уже не видят его мэром. Сам он старается демонстрировать уверенность и не готов рассуждать о будущем после своего мэрства. Однако мы с ним поговорили.