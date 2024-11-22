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Мэр Нарвы Яан Тоотс о Катри Райк: «Ей не важен ни город, ни принципы»

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Мэр Нарвы Яан Тоотс на заседании Нарвского гоодского собрания, где был избран новый председатель Татьяна Стольфат, 21 ноября 2024 года.
Мэр Нарвы Яан Тоотс на заседании Нарвского гоодского собрания, где был избран новый председатель Татьяна Стольфат, 21 ноября 2024 года. Фото: Postimees / Scanpix

Что будет делать вице-председатель Центристской партии, пока еще мэр Нарвы, Яан Тоотс, когда лишится своего поста. Что не так, по мнению Тоотса, с Катри Райк и ее союзом с Михаилом Стальнухиным. И чем Тоотс запомнится Нарве. Об этом сам политик рассказал Rus.Postimees.

Очередная турбулентность власти в Нарве до сих пор обходилась без публичных заявлений мэра Нарвы Яана Тоотса, несмотря на то, что его оппоненты уже не видят его мэром. Сам он старается демонстрировать уверенность и не готов рассуждать о будущем после своего мэрства. Однако мы с ним поговорили.

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