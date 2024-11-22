Что будет делать вице-председатель Центристской партии, пока еще мэр Нарвы, Яан Тоотс, когда лишится своего поста. Что не так, по мнению Тоотса, с Катри Райк и ее союзом с Михаилом Стальнухиным. И чем Тоотс запомнится Нарве. Об этом сам политик рассказал Rus.Postimees.
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Мэр Нарвы ⟩ Яан Тоотс о Катри Райк: «Ей не важен ни город, ни принципы»
Очередная турбулентность власти в Нарве до сих пор обходилась без публичных заявлений мэра Нарвы Яана Тоотса, несмотря на то, что его оппоненты уже не видят его мэром. Сам он старается демонстрировать уверенность и не готов рассуждать о будущем после своего мэрства. Однако мы с ним поговорили.