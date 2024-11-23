Что делать с общим кредитом при разводе: три варианта

Другой вариант – продолжать выплачивать кредит совместно и вместе оставаться собственниками недвижимости, но по мнению Хакиайнен это более рискованно. «Расходы начинающего жить отдельно человека существенно увеличиваются, поскольку помимо выплаты совместного кредита ему необходимо вносить, например, арендную плату. Ему также сложнее получить в банке новый кредит, поскольку его платежеспособность становится ниже. Однако есть вероятность, что совместное жилье в будущем будет продано, и тогда так или иначе разделом имущества заниматься придется», - отметила она.

«Если кажется, что вы не можете договориться со своим партнером, стоит поискать юриста, который поможет вам с разделом имущества и кредитов, - сказала Хакиайнен. - Однако в этом случае юридические и судебные издержки могут оказаться довольно большими».

Пропуск платежей по кредиту принесет проблемы в будущем

Иногда развод может занять много времени и быть очень обременительным эмоционально, а изменение кредитного договора также может потребовать времени, если стороны не могут прийти к соглашению.