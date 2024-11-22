Предупреждение: от имени компании Elisa совершают мошеннические звонки

В пресс-релизе компания Elisa заверила, что не совершает подобных звонков и что если клиенту звонят с подобным предложением, то это мошенничество. Звонки совершаются с поддельных телефонных номеров как на эстонском, так и на русском языках.

Руководитель отдела информационной безопасности Elisa Май Крафт подтвердила, что ни одно предприятие не запрашивает у клиентов конфиденциальные личные данные по телефону.

«Мы просим клиентов относиться к звонкам с максимальной осторожностью. Независимо от того, по какому каналу и от кого к вам поступает такая просьба, передача ваших персональных данных, пин-кодов, кодов доступа, проверочных кодов или денег другим людям, какими бы правдоподобными ни казались их рассказы или опасения, является очень плохой идеей, и разумнее всего немедленно прервать такой разговор», - добавила Крафт.

«Мошеннические схемы становятся все более сложными и, к сожалению, очень трудно всегда распознать это. Второй совет, который я бы дала людям, - это поговорить с членом семьи, другом или коллегой, прежде чем принимать решение по поводу даже малейшей подозрительной просьбы. Кроме того, при необходимости вы всегда можете связаться с компанией или организацией, от имени которой с вами якобы связались, чтобы убедиться, что это действительно они», - сказала Крафт.

Если клиент стал жертвой мошеннического звонка, выдающего себя за Elisa, компания просит его сообщить об этом в Elisa через чат-бот Annika на сайте. Если клиент понес убытки, следует сообщить об этом в полицию.

Чтобы не попасть в ловушку мошеннических звонков, стоит помнить, что сотрудники службы поддержки Elisa никогда не будут спрашивать по телефону данные человека, пароли или пин-коды. Кроме того, представители службы поддержки Elisa никогда не направят человека для подписания договора куда-либо, кроме официального сервиса Elisa или зоны самообслуживания на сайте Elisa.