КИНОКРИТИКА «Aнора» Шона Бейкера: сыновья русских олигархов благотворительностью не занимаются, или Ты что, дура?

«Анора» произвела настоящий фурор на 77-ом Каннском кинофестивале, получив Золотую пальмовую ветвь. С 2011 года, когда награду получил Терренс Малик, ни один американский режиссер не удостаивался ее. Теперь новая картина Бейкера считается одним из главных претендентов на «Оскар».

Президент жюри фестиваля, режиссер «Барби» Грета Гервиг, отметила: «В фильме было нечто, напомнившее нам классику; в нем прослеживались структурные элементы, свойственные (Эрнсту - прим. ред. ) Любичу и Говарду Хоуксу. Это было честно и неожиданно».

23-летняя Анора (в блестящем исполнении Майки Мэдисон) предпочитает краткую форму своего имени: Эни. Она работает стриптизершей в клубе в Мидтауне на Манхэттене, предлагая особенно заинтересованным клиентам эскорт-услуги за пределами стен увеселительного заведения. Действие происходит на Брайтон-Бич, в районе, где преимущественно обосновались русскоязычные и восточноевропейские общины. Сама Эни тоже неплохо владеет русским языком, потому что, как выясняется в разговоре с новым клиентом, «ее бабушка так и не выучила английский».

Этот новый клиент - 21-летний Ваня Захаров (Марк Эйдельштейн) - неуклюжий, избалованный сын русского олигарха, который живет в родительском особняке с лифтом и шикарным видом на Гудзон.

Брайтон-Бич - расположенный на самом юге Бруклина нью-йоркский нейборхуд. С 1970-х он стал известен как место компактного проживания эмигрантов из СССР.

Многие эмигранты хотели, чтобы их дети, выучив английский, не забыли русский язык. В результате появилось большое количество фирм, магазинов, ресторанов, клубов, офисов, банков, детских учебных и игровых центров, работавших на русском языке и предназначенных в основном для русскоязычных клиентов.

Район застроен преимущественно многоквартирными кирпичными доходными домами 1920-х годов и деревянными одноэтажными бунгало 1900-1920-х годов постройки.

Брайтон-Бич получил репутацию «русского Бруклина», одно из неофициальных названий - Little Odessa (англ. «Маленькая Одесса»).