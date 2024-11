КИНОКРИТИКА «Aнора» Шона Бейкера: сыновья русских олигархов благотворительностью не занимаются, или Ты что, дура?

Саундтрек фильма, как и в других работах Бейкера, клубный, грохочущий и веселый, но в этот раз с эклектичным поп-акцентом. Например, одна из кульминационных сцен начинается с Daddy AF от Slayyyter и заканчивается Where the Hood At от DMX.

Кстати, вряд ли исполнитель Mnogoznaal мог когда-нибудь мечтать, что его композиция прозвучит в фильме такого масштаба: вероятнее всего, российские актеры сами показали режиссеру свою любимую музыку.