В связи с большими политическими переменами в Нарве, где формируется новая коалиция из фракции Respekt и Narva 2.0, Rus.Postimees обратился к председателю Центристской партии Михаилу Кылварту за комментариями. Политик поделился своим мнением о ситуации, выразив сомнения в том, что коалиция обеспечит стабильное управление городом, а также осудил действия социал-демократов, оказавшихся в центре событий.
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Кылварт о новой коалиции в Нарве: это история не про общие цели, а про получение личной выгоды
Кылварт высказал критическое мнение о коалиции, формирующейся в Нарве. Он заявил, что создающаяся в Нарве коалиция - это история не про общие цели коалиционных партнеров и конструктивную работу в интересах горожан, а исключительно про стремление оказаться у власти и получение личной выгоды.