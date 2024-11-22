Кылварт о новой коалиции в Нарве: это история не про общие цели, а про получение личной выгоды

Кылварт высказал критическое мнение о коалиции, формирующейся в Нарве. Он заявил, что создающаяся в Нарве коалиция - это история не про общие цели коалиционных партнеров и конструктивную работу в интересах горожан, а исключительно про стремление оказаться у власти и получение личной выгоды.

По мнению Кылварта, когда партнеры с совершенно разными идеологиями и взглядами сходятся, но продолжают работать на свою аудиторию, одновременно намекая, что другой участник коалиции - не лучший выбор для города, это создает сомнения в том, что приоритетами союза станет благополучие Нарвы и ее жителей. «Происходящая сегодня смена власти в Нарве - тот случай, когда цель оправдывает средства», - подчеркнул председатель Центристской партии.