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Кылварт о новой коалиции в Нарве: это история не про общие цели, а про получение личной выгоды

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Председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Фото: Mihkel Maripuu

В связи с большими политическими переменами в Нарве, где формируется новая коалиция из фракции Respekt и Narva 2.0, Rus.Postimees обратился к председателю Центристской партии Михаилу Кылварту за комментариями. Политик поделился своим мнением о ситуации, выразив сомнения в том, что коалиция обеспечит стабильное управление городом, а также осудил действия социал-демократов, оказавшихся в центре событий.

Кылварт высказал критическое мнение о коалиции, формирующейся в Нарве. Он заявил, что создающаяся в Нарве коалиция - это история не про общие цели коалиционных партнеров и конструктивную работу в интересах горожан, а исключительно про стремление оказаться у власти и получение личной выгоды.

По мнению Кылварта, когда партнеры с совершенно разными идеологиями и взглядами сходятся, но продолжают работать на свою аудиторию, одновременно намекая, что другой участник коалиции - не лучший выбор для города, это создает сомнения в том, что приоритетами союза станет благополучие Нарвы и ее жителей. «Происходящая сегодня смена власти в Нарве - тот случай, когда цель оправдывает средства», - подчеркнул председатель Центристской партии.

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