Конфликт в магазине Lidl: охранник и посетитель распылили друг в друга газовые баллончики

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Мартина Райда, 14 ноября около шести часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в магазине на Таллиннском шоссе в Нарве возник конфликт между 67-летним охранником и 16-летним подростком.

«По предварительной информации, охранник применил газ в отношении 16-летнего юноши, после чего и подросток применил газ в отношении охранника. Точный ход событий и другие обстоятельства, связанные с этим инцидентом, будут установлены полицией в рамках уголовного производства», - сообщил Райд.

Пресс-секретарь Lidl Катрин Сеппель сказала, что, поскольку по данному делу возбуждено уголовное дело, они не могут подробнее комментировать этот инцидент.