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Испания штрафует лоукост-авиакомпании за обман клиентов

Перевод: Каролийна Вертяева
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Самолет Ryanair.
Самолет Ryanair. Фото: Caro / Schuelke

Левое правительство Испании объявило в пятницу, что наложило штрафы в размере 179 миллионов евро на пять лоукост-авиакомпаний, включая Ryanair и EasyJet, за «недобросовестные практики», такие как взимание платы за ручную кладь у пассажиров.

Среди оштрафованных компаний также числятся испанские Volotea и Vueling, а также Norwegian Air. Компании наказываются за взимание платы за резервирование соседнего места для детей, а также за отказ продавать билеты за наличные в аэропортах, сообщил министр защиты прав потребителей.

Ирландская лоукост-компания Ryanair, которая первой начала взимать дополнительную плату за ручную кладь в 2018 году, получила самый крупный штраф - 107,8 миллиона евро.

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