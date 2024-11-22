Левое правительство Испании объявило в пятницу, что наложило штрафы в размере 179 миллионов евро на пять лоукост-авиакомпаний, включая Ryanair и EasyJet, за «недобросовестные практики», такие как взимание платы за ручную кладь у пассажиров.
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Испания штрафует лоукост-авиакомпании за обман клиентов
Среди оштрафованных компаний также числятся испанские Volotea и Vueling, а также Norwegian Air. Компании наказываются за взимание платы за резервирование соседнего места для детей, а также за отказ продавать билеты за наличные в аэропортах, сообщил министр защиты прав потребителей.