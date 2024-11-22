Что известно о новой ракете «Орешник», которую Россия запустила по Днепру?

Пока что западные разведки свои выводы не опубликовали, но, скорее всего, у них есть более или менее точное представление о типе ракеты.

Украинская разведка, в свою очередь, утверждает, что, по ее данным, Россия могла использовать для удара экспериментальный ракетный комплекс «Кедр», параметры которого близки к тем, которые были доступны для анализа по открытым источникам.

Однако, как сообщало агентство ИТАР-ТАСС в декабре 2021 года со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, «опытно-конструкторская работа по созданию новейшей МБР "Кедр" начнется на рубеже 2023–2024 годов, а научно-исследовательская работа НИР по "Кедру" профинансирована в рамках действующей Государственной программы вооружений».

Вероятность того, что за три года в России была создана принципиально новая баллистическая ракета такого класса, невелика.

Техданные от Путина

Какую-то информацию о ракете распространил российский президент Владимир Путин в своем заявлении, с которым он выступил в четверг вечером.

Он сказал, что ракета была в «безъядерном гиперзвуковом оснащении», ее боеголовки «атаковали цели со скоростью 10 Махов — это 2,5–3 километра в секунду».

Отсутствие ядерной боеголовки было очевидно, а скорость блоков баллистической ракеты, направлявшихся к земле, как правило, и бывает гиперзвуковой.

Это была ракета с разделяющейся боевой частью. Тип боеголовки вызывает разногласия у комментаторов.