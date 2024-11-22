В пятницу днем в Табасалу произошло столкновение двух легковых автомобилей. Скорая помощь доставила одного из водителей в больницу.
В Харьюмаа столкнулись два автомобиля: один из водителей доставлен в больницу
Сообщение о ДТП поступило в полицию в 12:42. В аварии участвовали два автомобиля: Toyota, за рулем которой находилась 32-летняя женщина, и Škoda, которой управлял 37-летний мужчина. В автомобиле Toyota также находился четырехлетний ребенок.
Женщина-водитель Toyota была госпитализирована. Оба водителя были трезвы. На месте происшествия движение регулирует полиция, причины и обстоятельства аварии выясняются.