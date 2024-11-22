ФОТО и ВИДЕО На шоссе Таллинн-Нарва грузовик съехал в кювет

Авария произошла на границе Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа. Около 14:40 поступило сообщение в полицию о том, что на шоссе Таллинн-Нарва грузовик с прицепом съехал с дороги, при этом прицеп оказался посередине проезжей части и заблокировал движение.

Как сообщили в полиции, водитель был трезв и имел все необходимые права. По словам самого водителя, причиной аварии стали сложные зимние условия: сильный снегопад и скользкая дорога, из-за которых он потерял контроль над машиной.

«К счастью, никто не пострадал», - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Департамент транспорта в пятницу предупредил, что в некоторых регионах Эстонии, таких как Вильяндимаа, Пярнумаа, Ярвамаа и Йыгевамаа, из-за сильного и продолжительного снегопада дорожные условия остаются крайне сложными. Полоса снегопада простирается с юго-запада на северо-восток от Икла через Вильянди до шоссе Таллинн-Нарва в районе Падаору.