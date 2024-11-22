Важное предупреждение: на дорогах Эстонии высок риск гололеда

Во второй половине дня на дорогах в северной части Эстонии дорожное покрытие будет влажным от солевого раствора, местами между полосами движения может быть смесь снега и соли или лед.

В регионах Пярнумаа, Вильяндимаа, Ярвамаа и Йыгевамаа идет снег, что дополнительно ограничивает видимость. Сильный снегопад движется через Эстонию с юго-запада на северо-восток - от Пярнумаа до границы Ляэне-Вирумаа. Небольшие дороги в этих регионах из-за снега могут быть труднопроходимы. Опасность гололеда очень высока.

Согласно прогнозу погоды, вечером и ночью в основном ожидается снег, на побережье - мокрый снег. Местами возможны метели. После полуночи осадки уменьшатся. Температура воздуха составит от -1 до -6 градусов, на побережье - до +2 градусов. На дорогах сохраняется риск гололедицы.