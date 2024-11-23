Тоом: Райк знает, что Стальнухина интересует не управление городом, а власть

«Не думаю, что раскрываю большой секрет, когда говорю, что, как правило, политиков выбирают за их взгляды. Да, это может быть очень неприятно - я тоже скрежещу зубами, когда вижу, как сердца людей завоевывает какой-нибудь нацист, - но в этом и есть смысл выборов. Можешь тоже поучаствовать и узнать, сколько ультраправых живет в регионе. Два в одном! А затем приступить к переубеждению людей - именно это, а не устранение конкурента, должно быть задачей политика», - комментирует Тоом происходящее в Нарве.