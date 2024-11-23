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Тоом: Райк знает, что Стальнухина интересует не управление городом, а власть

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Член правления Центристской партии и евродепутат Яна Тоом.
Член правления Центристской партии и евродепутат Яна Тоом. Фото: Mihkel Maripuu

По мнению члена правления Центристской партии и евродепутата Яны Тоом, пресловутая политическая культура Нарвы построена на активном участии и одобрении Михаила Стальнухина, и Катри Райк, которая, вероятно, скоро вновь станет мэром Нарвы, прекрасно об этом знает. 

«Не думаю, что раскрываю большой секрет, когда говорю, что, как правило, политиков выбирают за их взгляды. Да, это может быть очень неприятно - я тоже скрежещу зубами, когда вижу, как сердца людей завоевывает какой-нибудь нацист, - но в этом и есть смысл выборов. Можешь тоже поучаствовать и узнать, сколько ультраправых живет в регионе. Два в одном! А затем приступить к переубеждению людей - именно это, а не устранение конкурента, должно быть задачей политика», - комментирует Тоом происходящее в Нарве.

Однако Тоом отмечает, что в случае с союзом Стальнухин-Райк важны не взгляды, а дела: по ее мнению, взгляды здесь - скорее дымовая завеса, отвлекающая внимание общественности от сути вопроса - управления приграничным городом.

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