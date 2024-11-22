Исторический рекорд: один из российских продуктов пользуется большим спросом за рубежом

«Это исторический рекорд в физических объемах. Для сравнения: за весь 2023 год было поставлено около 4300 тонн, в 2022 году - около 4000 тонн, а в 2021 году - около 3300 тонн», - говорится в сообщении.

Основными покупателями российского уксуса стали Беларусь (41% поставок), Казахстан (35%) и Узбекистан (12%).

Ранее на прошлой неделе издание Postimees сообщило, что цены на масло в России за год выросли на 27%, из-за чего в некоторых магазинах его начали продавать в пластиковых упаковках с магнитными замками.

Также за год также на целых 64% увеличилась цена на картофель. Резкий рост цен обусловлен плохими погодными условиями и увеличением производственных затрат, вызванных нехваткой рабочей силы и ростом заработной платы.

Российский экономист Игорь Липсиц в эфире программы «Ходорковский LIVE» заявил, что российскую экономику ждут в основном неблагоприятные перспективы, а общество в целом настроено на ухудшение качества жизни.

В то же время правительство России в условиях войны направило огромные суммы на экономику и социальную сферу, что привело к буму в этих отраслях. Однако перегрев экономики сопровождается инфляцией, которую Центральный банк России пытается сдерживать повышением базовой процентной ставки. В октябре Центробанк поднял ставку до рекордных 21%.

Для сравнения, базовая ставка Европейского центрального банка сейчас составляет 3,25%. Чем выше процентная ставка, тем выше выплаты по кредитам для граждан и предприятий.