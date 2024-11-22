В Ида-Вирумаа в ДТП с шестью автомобилями пострадали несколько человек

В 16.50 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла произошло ДТП с участием шести автомобилей, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны (PPA).

По предварительным данным, столкнулись четыре микроавтобуса и два легковых автомобиля.

По словам оперативного руководителя префектуры Александра Марка, в аварии участвовали шесть транспортных средств, в которых находились в общей сложности 34 человека. Из них десять человек получили травмы, пятеро - более серьезные.

По-прежнему требуется выяснить на месте происшествия, в каком порядке развивались события, которые привели к столь масштабной аварии. Известно, что дорожные условия оставляют желать лучшего, и сильный гололед стал причиной нескольких других аварий, в которых также пострадали люди.

Движение транспорта на месте происшествия нарушено.