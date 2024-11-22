Каждая крошка на счету: сколько еды выбрасывают в школьных столовых?

Руководитель по продажам и маркетингу компании Baltic Restaurants Estonia, работающей под брендом Daily, Тийу Эндриксон сообщила, что в Пярну в Койдулаской гимназии в среднем на одного ученика приходилось 35 граммов выброшенной еды. Это эквивалентно одному маленькому яблоку или половине небольшого банана. Средний показатель за неделю составил 19 граммов отходов на одного ученика в день.