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Каждая крошка на счету: сколько еды выбрасывают в школьных столовых?

Перевод: Каролийна Вертяева
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Еда в школьной столовой. Фото иллюстративное.
Еда в школьной столовой. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

На прошлой неделе в 80 школьных столовых по всей Эстонии провели взвешивание пищевых отходов. Результаты показали, что во многих регионах количество отходов постепенно уменьшается. Такой метод анализа проводится уже четвертый год подряд.

Руководитель по продажам и маркетингу компании Baltic Restaurants Estonia, работающей под брендом Daily, Тийу Эндриксон сообщила, что в Пярну в Койдулаской гимназии в среднем на одного ученика приходилось 35 граммов выброшенной еды. Это эквивалентно одному маленькому яблоку или половине небольшого банана. Средний показатель за неделю составил 19 граммов отходов на одного ученика в день.

Директор Койдулаской гимназии в Пярну Индрек Калдо отметил, что порции для учеников накладывают сотрудники столовой, за исключением салатов. «Возможно, это одна из причин, почему еда выбрасывается - ученики не могут сами регулировать размер порций», - пояснил он.

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