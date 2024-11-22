Полиция ищет пропавшего в Таллинне 17-летнего Яспера.

Рост Яспера 178 см, он одет в длинную светло-коричневую куртку, светло-коричневые штаны и черные ботинки, на голове черная шапка.

По словам полиции, у Яспера должен быть велосипед, и при езде он надевает черный велосипедный шлем.

Чаще всего подростка можно встретить в районах Нымме, Пяэскюла и Лаагри. Когда Яспер пропал в прошлый раз, его нашли в лесу Харку, возле озера.

Если кто-либо видел юношу, полиция просит немедленно сообщить об этом по телефону 112.