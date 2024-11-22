14 часов в снежной ловушке: семья из Эстонии застряла на французском шоссе

Трое путешественников - отец, мать и взрослый сын - ехали на американском автобусе, когда в четверг вечером внезапно остановились на трассе. «Мы готовились к этой поездке целый год, получили ее в подарок от знакомого. Все шло отлично, прогноз погоды не предвещал ничего плохого. Но вдруг перед нами начали мигать аварийные огни, и мы встали. В итоге мы простояли на одном месте 14 часов подряд», - рассказывает глава семьи Энно Коткас.