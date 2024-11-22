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14 часов в снежной ловушке: семья из Эстонии застряла на французском шоссе

Перевод: Каролийна Вертяева
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Семья застряла из-за снега на трассе.
Семья застряла из-за снега на трассе. Фото: Erakogu

Семья из Пыльвамаа, отправившаяся в отпуск в Испанию, пережила экстремальное приключение, застряв на шоссе во Франции из-за снегопада.

Трое путешественников - отец, мать и взрослый сын - ехали на американском автобусе, когда в четверг вечером внезапно остановились на трассе. «Мы готовились к этой поездке целый год, получили ее в подарок от знакомого. Все шло отлично, прогноз погоды не предвещал ничего плохого. Но вдруг перед нами начали мигать аварийные огни, и мы встали. В итоге мы простояли на одном месте 14 часов подряд», - рассказывает глава семьи Энно Коткас.

Причину стоянки они так и не узнали. «Французы реагируют на снег, как на нечто из ряда вон выходящее. На дороге было всего около десяти сантиметров снега - для нас это просто мелочь, а для них это катастрофа», - отметил он.

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