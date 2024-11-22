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Разборка в McDonald's: в Париже 77-летний мужчина застрелил знакомого

Перевод: Каролийна Вертяева
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Логотип McDonald's. Фото иллюстративное.
Логотип McDonald's. Фото иллюстративное. Фото: SHANNON STAPLETON

В пятницу, 77-летний мужчина ворвался в филиал американской сети быстрого питания McDonald's на севере Парижа и застрелил 60-летнего мужчину перед тем, как был задержан, сообщил источник, связанный с расследованием инцидента.

Инцидент произошел в 18-м округе Парижа, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

Нападавший сделал четыре выстрела, заявили власти округа, добавив, что мужчины знали друг друга, а случившееся связано с «разборками, последовавшими за попыткой вымогательства». Однако более детальные сведения пока не раскрываются.

Полицейский источник, также пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что подозреваемый не пытался скрыться, и сотрудники правоохранительных органов задержали его на месте происшествия.

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