В пятницу, 77-летний мужчина ворвался в филиал американской сети быстрого питания McDonald's на севере Парижа и застрелил 60-летнего мужчину перед тем, как был задержан, сообщил источник, связанный с расследованием инцидента.
Разборка в McDonald's: в Париже 77-летний мужчина застрелил знакомого
Инцидент произошел в 18-м округе Парижа, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.
Нападавший сделал четыре выстрела, заявили власти округа, добавив, что мужчины знали друг друга, а случившееся связано с «разборками, последовавшими за попыткой вымогательства». Однако более детальные сведения пока не раскрываются.
Полицейский источник, также пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что подозреваемый не пытался скрыться, и сотрудники правоохранительных органов задержали его на месте происшествия.