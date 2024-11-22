Лавочка закрывается? Министр надумал положить конец популярным налоговым махинациям

Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ), желающий ограничить осуществляемое на грани законности уклонение от уплаты налогов с помощью возможностей фирмы, образно говоря, борется с многоголовым драконом, у которого на месте каждой отрезанной головы вырастает новая, что подтверждают предприниматели, многократно использовавшие махинации, известные как OÜtamine.
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Один многоопытный в подобных схемах владелец бизнеса отметил, что каждый хороший бухгалтер знает миллион способов платить меньше налогов. «В Европейском союзе капитал и товары перемещаются свободно, в Таллинне полно юридических фирм, которые помогают создать юридическое лицо на Кипре или где-то еще, и можно называть себя бизнесменом с международным охватом», – сказал он.