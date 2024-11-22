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Лавочка закрывается? Министр надумал положить конец популярным налоговым махинациям

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Паевые товарищества (OÜ) похожи на воздушных змеев с множеством голов. Если одна из голов отсечена, тут же обнаруживаются вторая и третья.
Паевые товарищества (OÜ) похожи на воздушных змеев с множеством голов. Если одна из голов отсечена, тут же обнаруживаются вторая и третья. иллюстрация: Artur Kuus

Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ), желающий ограничить осуществляемое на грани законности уклонение от уплаты налогов с помощью возможностей фирмы, образно говоря, борется с многоголовым драконом, у которого на месте каждой отрезанной головы вырастает новая, что подтверждают предприниматели, многократно использовавшие махинации, известные как OÜtamine.

Один многоопытный в подобных схемах владелец бизнеса отметил, что каждый хороший бухгалтер знает миллион способов платить меньше налогов. «В Европейском союзе капитал и товары перемещаются свободно, в Таллинне полно юридических фирм, которые помогают создать юридическое лицо на Кипре или где-то еще, и можно называть себя бизнесменом с международным охватом», – сказал он.

Популярная комбинация – человек постоянно проживает за границей, управляя оттуда зарегистрированным в Эстонии паевым товариществом, но платит налоги по месту жительства по тамошним более низким ставкам.

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