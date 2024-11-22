Согласно пятничному сравнительному анализу цен в столицах Балтийских стран, проведенному Circle K, на прошедшей неделе цены на топливо в Таллинне и Вильнюсе выросли, а в Риге изменялись в разных направлениях.
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ГРАФИК ⟩ Обзор цен в Балтии: в Таллинне подорожало топливо
В Таллинне стоимость литра бензина 95 miles и дизельного топлива выросла на пять центов, а цена топлива 98 miles plus поднялась на три цента. В столице Латвии бензин 95 miles подешевел на два цента, дизельное топливо - на один цент, а цена бензина 98 miles plus увеличилась на четыре цента. В Вильнюсе цены на бензин выросли на один цент, а дизельное топливо подорожало на семь центов.