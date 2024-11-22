ГРАФИК Обзор цен в Балтии: в Таллинне подорожало топливо

В Таллинне стоимость литра бензина 95 miles и дизельного топлива выросла на пять центов, а цена топлива 98 miles plus поднялась на три цента. В столице Латвии бензин 95 miles подешевел на два цента, дизельное топливо - на один цент, а цена бензина 98 miles plus увеличилась на четыре цента. В Вильнюсе цены на бензин выросли на один цент, а дизельное топливо подорожало на семь центов.

В пятницу бензин 95 miles стоил в столице Эстонии 1,639 евро за литр, что на 8,5 цента больше, чем в Риге, и на 22 цента больше, чем в Вильнюсе. Цена бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,669 евро, что на 6,5 цента выше, чем в Риге, и на 15,1 цента больше, чем в Вильнюсе.