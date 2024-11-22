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Призыв по жребию: в Латвии возобновляют обязательную службу

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Этой весной президент Латвии Эдгарс Ринкевичс приветствовал призывников на базе в Адаже.
Этой весной президент Латвии Эдгарс Ринкевичс приветствовал призывников на базе в Адаже. Фото: Ieva Leiniša / LETA / Scanpix

Из-за недостаточного числа молодых людей, изъявивших желание поступить на службу летом следующего года, Латвийское управление оборонных ресурсов на следующей неделе проведет лотерею, чтобы выбрать около 50 человек, которые обязаны будут пройти военную подготовку.

Крайний срок подачи заявлений для группы призывников, которые начнут службу в июле 2025 года, истек в среду. По данным национального вещателя LSM, добровольно изъявили желание пройти подготовку 782 гражданина Латвии.

«С учетом того, что летом следующего года планируется призвать на службу 830 молодых людей, 26 ноября будет проведен случайный отбор», - сообщили в Министерстве обороны Латвии.

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