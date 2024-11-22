Призыв по жребию: в Латвии возобновляют обязательную службу

Этой весной президент Латвии Эдгарс Ринкевичс приветствовал призывников на базе в Адаже.

Из-за недостаточного числа молодых людей, изъявивших желание поступить на службу летом следующего года, Латвийское управление оборонных ресурсов на следующей неделе проведет лотерею, чтобы выбрать около 50 человек, которые обязаны будут пройти военную подготовку.