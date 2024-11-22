Из-за недостаточного числа молодых людей, изъявивших желание поступить на службу летом следующего года, Латвийское управление оборонных ресурсов на следующей неделе проведет лотерею, чтобы выбрать около 50 человек, которые обязаны будут пройти военную подготовку.
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Призыв по жребию: в Латвии возобновляют обязательную службу
Крайний срок подачи заявлений для группы призывников, которые начнут службу в июле 2025 года, истек в среду. По данным национального вещателя LSM, добровольно изъявили желание пройти подготовку 782 гражданина Латвии.