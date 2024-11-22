«Новая эра ракетных войн». Что о российском ударе новой баллистической ракетой по Украине пишет западная пресса

Подчеркнуть это должна была и форма, которую Владимир Путин выбрал для того, чтобы рассказать россиянам (и миру) о применении, как он его назвал, нового оружия, обращает внимание британский телеканал Sky News.

«Владимир Путин предпочел выступить с телеобращением, которое обычно приберегается для важных событий общенационального масштаба. Например, именно так он обратился к общественности после теракта в концертном зале в Москве в марте. И, конечно же, он сделал это, когда начал полномасштабное вторжение, с которого и начался этот кризис почти три года назад», - отмечает корреспондент телеканала Айвор Беннетт.

Таким образом, форма выступления, его суть, а также само новое оружие, о применении которого объявил Путин, - все это в совокупности говорит о начале «чрезвычайно напряженного нового этапа войны», заключает Беннетт.

Эксперт по вооружениям из Университета Осло Фабиан Рене Хоффманн в разговоре с New York Times соглашается с этим, расшифровывая послание российского лидера следующим образом: «Сегодня они хотели бы сказать нам: "Слушайте, вчерашний удар был неядерным по боезаряду, но, знаете, если вы продолжите, следующий удар может быть с ядерной боеголовкой"».

Вместе с тем, газета Guardian обращает внимание на то, что российская сторона предварительно уведомила США о нанесении удара. Корреспондент газеты трактует этот жест Москвы как «стремление избежать случайной эскалации».