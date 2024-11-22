В четверг и пятницу в Финляндии в результате дорожно-транспортных происшествий, вызванных плохими погодными условиями, погибли по меньшей мере семь человек, сообщила полиция.
Трагедия в Финляндии: за два дня в ДТП погибли семь человек, включая двоих детей
Самая тяжелая авария произошла в пятницу в городе Сейнайоки, где при лобовом столкновении легкового автомобиля и фургона погибли двое детей, еще один ребенок получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии.
Легковой автомобиль врезался в фургон в Нурмо около восьми часов утра. Водитель легкового автомобиля, один из пассажиров и водитель фургона получили легкие травмы.
Транспортное управление Finntraffic отметило, что дорожные условия в пятницу по всей стране были плохими или крайне плохими.