Не спрашивайте, зачем я сегодня рассказываю об этом, ведь какое нам с вами дело до домов терпимости, да еще в историческом ракурсе, когда в мире творится сущее безумие. Но это как у Брэдбери: раздавленная бабочка изменила ход истории. В данном случае той самой бабочкой стали фотографии. Стена фотографий, с которых на меня смотрели женщины легкого поведения, снятые полицейским фотографом в столице молодой Эстонской Республики в 1918-1919 годах. Забыть эти лица - чистые и порочные, юные и старые, прекрасные и уродливые - невозможно.