Фото Тяжелые ДТП: за сутки на дорогах Эстонии пострадали 20 человек

Вчера, 22 ноября, в 7:40 в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала на 18-м километре дороги Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйя произошло ДТП: автомобиль Suzuki Liana, которым управляла 41-летняя женщина, попал в боковое скольжение и столкнулся с грузовиком Scania R500 с прицепом, которым управлял 54-летний мужчина. Скорая помощь доставила водителя Suzuki в больницу.

Машина после ДТП в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала. Фото: Kenno Soo

В 10:03 на перекрестке Рандвере-теэ и Карулаугу-теэ в Харьюмаа в волости Виймси 57-летний мужчина на фургоне Ford Transit при повороте налево не уступил ехавшему по главной дороге автобусу Man Lions City Le, которым управлял 69-летний мужчина. Скорая помощь доставила водителя фургона в больницу.

В 12:42 поступило сообщение о ДТП на перекрестке шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна и Харку-теэ в Харьюмаа: 37-летний мужчина на автомобиле Škoda Superb не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Toyota RAV4, за рулем которого находилась 32-летняя женщина. Скорая помощь доставила водителя Toyota в больницу.

Место ДТП: столкнулись Škoda Superb и Toyota RAV4. Фото: Erakogu

В 16:52 на перекрестке дорог Таллинн-Нарва и Лагеди-Ору в Ида-Вирумаа в волости Тойла произошло ДТП: 37-летняя женщина на автомобиле Volvo S80 при повороте налево столкнулась с автомобилем BMW 530D, которым управляла 62-летняя женщина. В результате ДТП произошла цепная авария, в которой столкнулись еще четыре транспортных средства.

Три микроавтобуса Toyota Proace, которые направлялись в сторону Тапа, управлялись солдатами союзников. Автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, которые направлялся в сторону Нарвы, управлял 65-летний мужчина. В больницу доставили 17 человек (из них 12 - солдаты союзников), которые ехали в двух микроавтобусах Toyota Proace и автомобиле BMW.