Пережившая Голодомор столетняя украинка: «Доживу до победы»

«Коммунисты сделали нам Голодомор»

Однажды из района начали приезжать большевики с плакатами: «Сдай хлеб», рассказывает Евдокия Шевченко и утверждает, что видела это своими глазами, потому что их дом был в центре села. Говорит, кто что-то имел - сразу занес, а потом коммунисты начали ходить по домам и отбирать запасы. «Где какая щель, где спрятал хозяин кусок хлеба или горсть зерна - и то выгребали и забирали. И нас сделали голодными! У нас не было ничего!», - рассказывает женщина. По ее словам, у семьи отобрали почти весь скот, осталась только одна корова.

Тогда и начались голодные времена не только для семьи Шевченко и их села. Голодомор 1932-1933 годов охватил северные, центральные, южные и восточные области Украины и Кубань. «У нас был такой голод, что тяжело было выжить. А кто сделал? Эти коммунисты сделали нам голодовку», - говорит свидетельница тех событий.

Люди прятали зерно в землю. Но почти каждый день в селе проходили рейды, и отбирали то, что не нашли в прошлый раз, говорит Евдокия. «Видят, что живет, не умирает, значит, пойдем, проверим. И все забирали», - вспоминает женщина. Фруктовые деревья облагали налогом, рассказывает женщина. За каждое дерево надо было дорого платить, так люди их вырубали. Но за это наказывали, говорит она.

«Очень тяжело было выжить»