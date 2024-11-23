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«Прислушалась к совести»: заместитель старейшины проработала всего один день и подала в отставку

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Тийна Тегельманн.
Тийна Тегельманн. Фото: Margus Ansu

В четверг на заседании волостного собрания Йыгева приступила к работе новая волостная управа. Уже на следующий день утром новый заместитель старейшины по вопросам образования и культуры Тийна Тегельманн решила отказаться от должности.

Тийна Тегельманн пояснила, что когда ей предложили это место, она была готова взять на себя ответственность, поскольку знакома с сферами культуры, образования и спорта.

Решающим фактором в отказе от поста заместителя старейшины стало прошедшее в четверг заседание волостного собрания, где, по ее словам, она получила опыт, который открыл ей глаза на реальность. «Я увидела, что это не мой мир, политика - не мой мир», - объяснила Тегельманн отказ от поста заместителя волостного старейшины.

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