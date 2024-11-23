В четверг на заседании волостного собрания Йыгева приступила к работе новая волостная управа. Уже на следующий день утром новый заместитель старейшины по вопросам образования и культуры Тийна Тегельманн решила отказаться от должности.
Для подписчиков
«Прислушалась к совести»: заместитель старейшины проработала всего один день и подала в отставку
Тийна Тегельманн пояснила, что когда ей предложили это место, она была готова взять на себя ответственность, поскольку знакома с сферами культуры, образования и спорта.