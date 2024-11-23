«Я знаю, где ты живешь, и я приду к тебе домой, чтобы избить тебя», - угрожала в сентябре Эвелин одной из сотрудниц полиции Сааремаа и плюнула ей в лицо.
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«Я знаю, где ты живешь»: жительница Эстонии оскорбляла и пыталась запугать полицейских
Последним, ставшим достоянием общественности, «подвигом» 36-летней островитянки Эвелин Удрик, которая как минимум 14 раз за различные нарушения закона представала перед судом, было то, что в сентябре она с помощью нецензурной лексики оскорбляла женщин-полицейских.