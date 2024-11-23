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«Я знаю, где ты живешь»: жительница Эстонии оскорбляла и пыталась запугать полицейских

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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

«Я знаю, где ты живешь, и я приду к тебе домой, чтобы избить тебя», - угрожала в сентябре Эвелин одной из сотрудниц полиции Сааремаа и плюнула ей в лицо.

Последним, ставшим достоянием общественности, «подвигом» 36-летней островитянки Эвелин Удрик, которая как минимум 14 раз за различные нарушения закона представала перед судом, было то, что в сентябре она с помощью нецензурной лексики оскорбляла женщин-полицейских.

В местном издании Saarte Hääl много раз писали о проступках Эвелин, и последний раз это было в октябре, когда она предстала перед судом за то, что она 9 июля в Курессааре из мести умышленно напала на свою жертву и ударила ее кулаком по лицу так, что из носа жертвы пошла кровь.

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