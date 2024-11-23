Зимние погодные условия, царившие во всей Эстонии в четверг и пятницу, вновь стали неожиданностью для многих водителей, утроив в компании Balcia количество заявлений о страховых случаях в рамках страхования каско и дорожного страхования. В среднем приход холодных ночей и зимние дорожные условия увеличивают количество аварий на 40%.
«Внезапная» зимняя погода утроила сумму страховых ущербов
«Рабочий день пятницы выдался для нас довольно напряженным, поскольку стали массово поступать сообщения о страховых случаях, имевших место в четверг и утром в пятницу. В сравнении с обычной ситуацией количество заявлений увеличилось в три раза, - отметил руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов. - Несмотря на то, что о снеге предупреждали заранее, для некоторых он, видимо, стал неожиданностью. Были случаи столкновений с остановившимися впереди автомобилями, а также вылеты с дороги в кювет. Один автомобиль даже пришлось списать, так как сработали все подушки безопасности. К счастью, среди наших клиентов серьезных травм в результате этих аварий не было».
По словам Семенова, всем водителям уже сейчас следует ментально «перезагрузиться» и вспомнить, как вести себя на дороге в зимних условиях, а не продолжать использовать летние приемы вождения. Статистика показывает, что такое напоминание необходимо, поскольку первые морозы и лед на дорогах приводят к увеличению числа страховых случаев на 30–40%.
«Не стоит рисковать своим здоровьем и здоровьем других участников движения, используя неправильные приемы вождения. Позднеосенние и зимние поездки требуют от водителей повышенного внимания. Лучше выделить на дорогу больше времени, чем создавать опасность в движении», - сказал Семенов.
Основные повреждения транспортных средств в период ночных заморозков связаны с неожиданной для водителей скользкой дорогой и недостаточной дистанцией между машинами, что часто приводит к наезду на двигающийся спереди автомобиль.
«К счастью, в большинстве таких столкновений повреждения получают лишь элементы кузова автомобиля и такие пластиковые детали, как бамперы, но вот если скорость наезжающего сзади автомобиля выше, то и ущерб может оказаться весьма значительным, - предостерег Семенов. - К сожалению, статистика показывает и учащение наездов на пешеходов на переходах, поскольку тормозной путь автомобиля становится длиннее, и водитель просто не успевает остановиться до столкновения с препятствием».
Поэтому Семенов рекомендует на забывать, что одни лишь хорошие зимние шины не гарантируют устойчивости на дороге и предотвращения аварий. Для безопасного движения важно выделить на поездку больше времени и выбирать скорость, соответствующую фактическим дорожным условиям.
Средний размер ущерба в таких ДТП составляет от 1800 до 2200 евро, причем для электромобилей этот показатель выше, поскольку эти машины обычно новее, и ущерб от повреждений кузовных деталей, сенсоров и других их устройств дороже.