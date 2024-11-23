«Внезапная» зимняя погода утроила сумму страховых ущербов

«Рабочий день пятницы выдался для нас довольно напряженным, поскольку стали массово поступать сообщения о страховых случаях, имевших место в четверг и утром в пятницу. В сравнении с обычной ситуацией количество заявлений увеличилось в три раза, - отметил руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов. - Несмотря на то, что о снеге предупреждали заранее, для некоторых он, видимо, стал неожиданностью. Были случаи столкновений с остановившимися впереди автомобилями, а также вылеты с дороги в кювет. Один автомобиль даже пришлось списать, так как сработали все подушки безопасности. К счастью, среди наших клиентов серьезных травм в результате этих аварий не было».

По словам Семенова, всем водителям уже сейчас следует ментально «перезагрузиться» и вспомнить, как вести себя на дороге в зимних условиях, а не продолжать использовать летние приемы вождения. Статистика показывает, что такое напоминание необходимо, поскольку первые морозы и лед на дорогах приводят к увеличению числа страховых случаев на 30–40%.

«Не стоит рисковать своим здоровьем и здоровьем других участников движения, используя неправильные приемы вождения. Позднеосенние и зимние поездки требуют от водителей повышенного внимания. Лучше выделить на дорогу больше времени, чем создавать опасность в движении», - сказал Семенов.