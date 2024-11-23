Под инициативе Тартуского молодежного совета в первые выходные декабря в Тарту начнет работать ночной автобус - маршрут 22, который будет курсировать в пятницу и субботу вечером, совершая за ночь по три рейса.
В Тарту начнет работать ночной автобус
Молодежный совет города Тарту и Тартуский городской транспорт надеются, что ночные автобусы повысят безопасность жителей города и снизят нагрузку на движение в ночное время. «Мы выяснили, что добраться домой ночью - это проблема. Мы проанализировали разные маршруты и их затраты для городского бюджета, и выяснилось, что лучшее решение - это добавить отправления 22-го маршрута», - пояснил председатель Тартуского городского молодежного совета Хенн Хумаль.
Вице-мэр Раймонд Тамм добавил, что по выходным в Тарту кипит ночная жизнь, поэтому разумно предложить возможность пользоваться автобусом и в ночное время.
Линия № 22 проходит через районы Карлова, Ропка, Варику, Таммелинна, Веэрику, Тяхтвере, Супилинна, центр города и Аннелинна.
Пилотный проект сначала продлится до конца весны, когда автобусные маршруты перейдут на летнее расписание. Весной будут проанализированы результаты проекта и решено, смогут ли ночные автобусы стать частью постоянной работы общественного транспорта Тарту.