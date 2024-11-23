В Тарту начнет работать ночной автобус

Молодежный совет города Тарту и Тартуский городской транспорт надеются, что ночные автобусы повысят безопасность жителей города и снизят нагрузку на движение в ночное время. «Мы выяснили, что добраться домой ночью - это проблема. Мы проанализировали разные маршруты и их затраты для городского бюджета, и выяснилось, что лучшее решение - это добавить отправления 22-го маршрута», - пояснил председатель Тартуского городского молодежного совета Хенн Хумаль.