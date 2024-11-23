В Эстонии выпало почти полметра снега. И это не предел

Синоптик уточнил, что сильные снегопады продолжаются в Юго-Западной и центральной части Эстонии. «Местами толщина снежного покрова более 40 см и в ближайшее время будет больше», - предупредил Кийтсак.

Сегодня днем ожидается переменная облачность, по многим регионам снег, на побережье мокрый снег, местами осадки будут обильными, вероятны метели. Ветер южный и юго-западный, 3-9, порывами 13, на островах и побережье юго-западный и западный, после полудня северо-западный, 7-13, порывами 18 м/с. Температура воздуха днем от -2 до 1 градуса тепла, на побережье до 4 градусов тепла. На дорогах гололедица.