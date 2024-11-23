Хартман: страны Балтии должны возглавить процесс вступления Украины и Молдовы в ЕС

Представители всех стран-участниц признали, что в настоящее время Балтийские страны играют важную роль в расширении Европейского союза.

«Мы понимаем Украину и Молдову лучше, чем западные страны, и можем лучше им помочь. А поскольку расширение Европейского союза отвечает интересам стран Балтии, мы должны быть выразителями мнения по этому вопросу», - прокомментировала министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман. Министр добавила, что также важно убедить будущего председателя в Совете Европейского союза - Польшу - в том, что Украину и Молдову следует пригласить за стол переговоров в качестве наблюдателей.

В дискуссии также принял участие министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Болеа, с которым министр Хартман встретилась в двустороннем формате.

«В ходе обеих встреч министр Болеа выразил глубокую озабоченность перспективами вступления Молдовы в Европейский союз. Молдове нужны более активные действия и больше смелости со стороны Европейского союза. Тем более что через девять месяцев в Молдове пройдут решающие парламентские выборы», - отметила министр Хартман.

Министры посетили новый вертикальный питомник растений в Вильнюсе, где травы выращиваются по инновационному методу без применения химикатов. В Каунасе министры сельского хозяйства познакомились с крупнейшим в странах Балтии кооперативным молочным предприятием Baltmilk.