Разведка США частично рассекретила документ о политических убийствах оппонентов Путина за рубежом. Об этом пишет «Медуза».
Журналист: после вторжения в Украину Путин продолжил убивать своих врагов за рубежом
Управление директора национальной разведки США по запросу журналиста Bloomberg частично рассекретило документ 2016 года, описывающий политические убийства оппонентов Владимира Путина за границей.
Репортер Джейсон Леопольд запросил раскрытия этой информации еще в 2017 году, когда работал в издании BuzzFeed и занимался историей об убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного, но тогда ему отказали. В 2021 году он подал запрос в другой форме и в конце ноября получил ответ от управления директора национальной разведки.
В нем сообщалось, что документ, представляющий собой оценку разведкой «политических убийств как формы государственного управления РФ», может быть раскрыт частично из-за по-прежнему секретной информации.
Документ описывает убийства, совершенные с 1 января 2000 года по июль 2016 года, и подготовлен для комитетов по разведке палаты представителей и сената США. Первый случай, упоминаемый в оценке, как пишет Леопольд, относится к 2004 году. Тогда в Катаре был убит чеченский полевой командир, один из руководителей республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев. По обвинению в его убийстве осудили нескольких офицеров российской военной разведки.
Также в документе упоминается бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, отравленный полонием-210 в Лондоне в 2006 году. В оценке разведки говорится, что Москва «почти наверняка» заказала это убийство, а авторы доклада приходят к выводу, что Путин, вероятно, лично санкционирует убийства высокопоставленных лиц за рубежом.
Александр Перепиличный упоминается в том отрывке документа, где говорится, что целями Путина являются в том числе диссиденты. Перепиличный, как следует из документа, был убит с помощью биологического токсина в Великобритании в 2012 году «незадолго до того, как он должен был дать показания о связанном с Кремлем налоговом мошенничестве».
Под угрозой преследования, как говорится в документе, также находятся политические лидеры в бывших советских республиках. В качестве примера приводится бывший президент Украины Виктор Ющенко, который пережил отравление в 2004 году. Кроме того, Кремль, вероятно, преследовал нелояльных сепаратистов на востоке Украины - таких, как командир батальона «Бэтмен» Александр Беднов, убитый в 2015 году в Луганской области.
Леопольд отмечает, что, хотя этот документ «немного устарел», он по-прежнему имеет большое значение, поскольку есть доказательства, что после российского вторжения в Украину Путин продолжил убивать своих врагов за рубежом.