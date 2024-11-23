В этом году на премию Союза архитекторов Эстонии претендовала 51 работа в двух категориях: 31 номинировалась на ежегодную архитектурную премию и 20 – на премию VÄIKE. Жюри выбрало девять финалистов, а победителей объявят на церемонии вручения 23 января 2025 года. Кроме того, будет вручена и премия за студенческую работу.
ФОТО ⟩ Какой из этих проектов получит премию Союза архитекторов?
Номинантами на получение ежегодной архитектурной премии стали следующие здания и сооружения.
Перестройка заводского корпуса по адресу Анкру, 8 в жилой дом с квартирами-студиями
Архитектура: Карли Луйк, Йохан Тали (Molumba).
Использование старого скандинавского Перестройка фабричного комплекса «Пыхьяла» возрождает большую территорию к новой жизни: здесь будут созданы ателье и студии, офисы и коворкинги, квартиры и лофты, галереи и выставки, кафе и рестораны. Здание Анкру 8 является важной достопримечательностью реконструированного центра «Пыхьяла» и является самым высоким зданием в квартале.
Проход в M-корпусе
Архитектура: Пеэтер Пере, Кирке Пяссь (Peeter Pere arhitektid).
М-корпус – это масштабное бывшее промышленное здание, расположенное в квартале Теллискиви, с видимыми архитектурными слоями: от построенных из известняка железнодорожных мастерских царской эпохи с пристройкой советского производственного предприятия до сегодняшних кафе-баров. Оно долго ждало обновления. Размер и расположение здания влияют на использование территории и меняют траекторию движения людей, которые до сих пор передвигались по периметру здания. Новый переход на воображаемой центральной оси М-корпуса создает мост между кварталом Теллискиви, одноименным творческим городком и общественным пространством.
Государственная гимназия Раэ и спортивное сооружение Тууле
Архитектура: Мартин Таго, Лембит-Каур Стёор, Мерилин Юриметс, Райво Котов, Андрус Кыресаар, Ксения Соонисте; дизайн интерьеров: Райли Палинг, Кадри Кальдам, Лилиан Мянникуст, Лийс Линдвере; ландшафтная архитектура: Элерийн Текко, Катри Соонберг, Элина Коэль (KOKO arhitektid).
Земельный участок на Арукюла-теэ, рядом с большой подстанцией, выбранный в качестве места для государственной гимназии и спортивного сооружения, не вдохновлял в классическом смысле, а скорее накладывал ограничения. Идея архитекторов заключалась в том, чтобы разместить здание школы, спортивный зал и общественное пространство между ними и вокруг них таким образом, чтобы создать место с хорошей аурой. В результате построены два деревянных общественных здания с ярко выраженным характером.
Реконструкция улицы Вана-Каламая
Архитектура: Сийри Валльнер, Индрек Пейль; проект озеленения: Кади Нигул, Кадри Уусен, Кристьян Нигул (Väli).
Реконструкция улицы Вана-Каламая представляла собой ориентированный на общественность проект, который соединил Старый город с морем через старейшее предместье Таллинна – Каламая. Улица с длинной историей и разнообразным городским пространством помогло объединить местное сообщество. Уличное пространство получилось четким и непрерывным независимо от способа передвижения.
Там, где улица была шире, появилось пространство для различных занятий, а также скверы и места для отдыха. Центрами улицы стали две новые городские площади - на привокзальной площади созданы различные места ожидания и встреч, объединяющие общественный транспорт города. Площадь Коцебу была спроектирована с учетом место для досуга разных поколений.