ФОТО Какой из этих проектов получит премию Союза архитекторов?

Номинантами на получение ежегодной архитектурной премии стали следующие здания и сооружения.

Перестройка заводского корпуса по адресу Анкру, 8 в жилой дом с квартирами-студиями

Архитектура: Карли Луйк, Йохан Тали (Molumba).

Заводской корпус на Анкру, 8. Фото: Tõnu Tunnel

Использование старого скандинавского Перестройка фабричного комплекса «Пыхьяла» возрождает большую территорию к новой жизни: здесь будут созданы ателье и студии, офисы и коворкинги, квартиры и лофты, галереи и выставки, кафе и рестораны. Здание Анкру 8 является важной достопримечательностью реконструированного центра «Пыхьяла» и является самым высоким зданием в квартале.

Проход в M-корпусе

Архитектура: Пеэтер Пере, Кирке Пяссь (Peeter Pere arhitektid).

Проход в M-корпусе. Фото: Sten-Erik Remmel

М-корпус – это масштабное бывшее промышленное здание, расположенное в квартале Теллискиви, с видимыми архитектурными слоями: от построенных из известняка железнодорожных мастерских царской эпохи с пристройкой советского производственного предприятия до сегодняшних кафе-баров. Оно долго ждало обновления. Размер и расположение здания влияют на использование территории и меняют траекторию движения людей, которые до сих пор передвигались по периметру здания. Новый переход на воображаемой центральной оси М-корпуса создает мост между кварталом Теллискиви, одноименным творческим городком и общественным пространством.

Государственная гимназия Раэ и спортивное сооружение Тууле

Архитектура: Мартин Таго, Лембит-Каур Стёор, Мерилин Юриметс, Райво Котов, Андрус Кыресаар, Ксения Соонисте; дизайн интерьеров: Райли Палинг, Кадри Кальдам, Лилиан Мянникуст, Лийс Линдвере; ландшафтная архитектура: Элерийн Текко, Катри Соонберг, Элина Коэль (KOKO arhitektid).

Государственная гимназия Раэ и спортивное сооружение Тууле. Фото: Tõnu Tunnel