Крупнейший британский банк перестал принимать платежи из России

«Любые платежи, обработанные через HSBC с участием России или Беларуси, могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и, по нашему единоличному и абсолютному усмотрению, отклонены, а средства возвращены», - говорится в сообщении банка.

Reuters отмечает, что решение банка «стало продолжением его ухода с российского рынка». В мае 2024 года HSBC продал своё российское подразделение Экспобанку. Кроме того, британский банк опасается международных санкций, которые продолжают вводить против России в ответ на ее вторжение в Украину.

После российского вторжения в Украину более 1500 организаций свернули свою деятельность в России, из них 546 полностью покинули страну. По подсчетам Киевской школы экономики, после начала войны с российского рынка ушли 11% иностранных компаний, а 43% продолжают работать в прежнем режиме.