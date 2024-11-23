«Это же всего лишь вода с солью». Почему в России и странах Запада не хватает физраствора

В результате в США ряду больниц приходилось отменять некоторые плановые операции, а также давать пациентам изотоническую и обычную воду, чтобы восстановить их водный баланс. Изотоническая вода — это общее понятие, а 0,9-процентный раствор хлорида натрия — конкретный пример изотонического раствора.

Как рассказал Русской службе Би-би-си Вимала Рагхавендран, вице-президент американской научной организации Фармакопея, пострадавшее предприятие в Северной Каролине отвечало за 60% мировых поставок препарата, а некоторые производимые ею медицинские товары занимали почти 80% американского рынка.

Производство на предприятии планируют полностью восстановить к концу года, хотя при этом неизвестно, когда удастся вернуть объемы выпускаемой продукции к прежнему уровню.

В рамках борьбы с дефицитом власти США задействовали Закон об оборонном производстве, предоставив компании Baxter приоритетный доступ к материалам и финансированию для восстановления производства. Ей разрешили импортировать препараты с фабрик в Канаде, Китае, Ирландии и Великобритании.

Помимо этого, компания Baxter планирует импортировать 18 тонн внутривенных жидкостей и перенаправить в США физраствор со своей фабрики в Шанхае. Она продлила срок действия продукции, выпущенной до 30 сентября. В своем последнем заявлении от 21 ноября Baxter заявила, что на этой неделе выпустила физраствор в 1-литровой расфасовке — впервые после урагана.

Рагхавендран в комментарии для Би-би-си отмечает важность географической диверсификации производства, поскольку его концентрация в любом регионе, в том числе в США, может сделать цепочку поставок лекарств более уязвимой к сбоям. И примеры тому — последствия урагана «Мария» в 2017 году, который вызвал остановку завода Baxter в Пуэрто-Рико, а также остановка завода Pfizer в Северной Каролине в 2023 году из-за торнадо. В обоих случаях это отразилось на работе больниц.