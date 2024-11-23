А как вы думаете? Люди ушли из ресторана не заплатив и считают это правильным

История стала достоянием пользователей Reddit : наш герой написал, что по рекомендации друга он планировал отметить в этом заведении знаменательную дату. Но вечер, который должен был стать запоминающимся и романтичным, быстро обернулся неприятным событием.

«На прошлых выходных я навещал свою девушку и хотел пригласить ее в какое-нибудь приятное место на нашу годовщину, - написал мужчина. - Коллега порекомендовал именно этот ресторан, и в интернете о нем тоже были очень хорошие отзывы. Я подумал, почему бы и нет».