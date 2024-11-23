Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, оказался в центре жарких дебатов в социальных сетях: он считает, что правильно сделал, не оплатив заказанную еду.
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А как вы думаете? ⟩ Люди ушли из ресторана не заплатив и считают это правильным
История стала достоянием пользователей Reddit: наш герой написал, что по рекомендации друга он планировал отметить в этом заведении знаменательную дату. Но вечер, который должен был стать запоминающимся и романтичным, быстро обернулся неприятным событием.