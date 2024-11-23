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Страх работающих на Nordica: повторится ли то, что случилось с Estonian Air, и людям не выплатят зарплаты?

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Фото статьи
Фото: Erik Prozes

В редакцию Postimees обратился работавший на Nordica человек, который рассказал, что Nordica использует много арендной рабочей силы, поэтому он опасается, что после банкротства госкомпании ему и его коллегам могут не выплатить зарплату.

Новость о прекращении деятельности Nordica еще свежа, а председатель профсоюза работников транспорта Юллар Каллас заявил, что к ним никто не обращался с опасениями, что работники могут остаться без зарплаты. Каллас отметил, что Nordica использует много арендной рабочей силы, а это означает, что Nordica не придется заниматься процессом их сокращения.

Однако на этой неделе начала сокращения Nordic Aviation Group, которая сообщила в Кассу по безработице о сокращении 15 человек. Regional Jet OÜ, дочерняя компания Nordic Aviation Group, объявила о сокращении 161 человека. Компания Best Crew OÜ, предоставляющая услуги по аренде рабочей силы компании Regional Jet OÜ, объявила о сокращении семи человек.

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