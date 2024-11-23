Страх работающих на Nordica: повторится ли то, что случилось с Estonian Air, и людям не выплатят зарплаты?

Новость о прекращении деятельности Nordica еще свежа, а председатель профсоюза работников транспорта Юллар Каллас заявил, что к ним никто не обращался с опасениями, что работники могут остаться без зарплаты. Каллас отметил, что Nordica использует много арендной рабочей силы, а это означает, что Nordica не придется заниматься процессом их сокращения.