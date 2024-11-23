Журналисты: центристы и реформисты неспособны управлять крупными госпредприятиями

В программе Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Игнар Фьюк и Айнар Рууссаар обсудили важнейшие события недели. Подробнее всего обсуждалось банкротство авиакомпании Nordica и отчет о специальном аудите Eesti Energia.
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«Десять лет мы живем с этой Nordica. Кажется, мы уже смирились с тем, что находимся в каком-то параллельном мире, где деньги можно выбрасывать на ветер, а руководители компании получают космические зарплаты. Но мы никогда не озвучиваем, кто выносил такие решения», - сказал Фьюк.