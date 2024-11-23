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Курьезы дорожного строительства При ремонте дороги деньги кончились быстрее, чем сама дорога

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Ремонт булыжной мостовой. Снимок иллюстративный.
Ремонт булыжной мостовой. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В старой части Вильянди раньше времени завершилась реставрация булыжной мостовой на улице Ору. 30 метров из двухсотметровой улицы остались неотремонтированными, потому что закончились деньги, пишет Sakala.

«Денег просто нет», - сказал вице-мэр Вильянди Калви Мяртин, объясняя, почему двухсотметровая улица Ору теперь так нелепо выглядит: на ее концах лежит новый булыжник, а посередине, между улицами Роози и Трепимяэ, 30 метров старого тротуара.

«Да, это может выглядеть смешно, но мы какое-то время рассчитывали, а потом все же поняли, что этих денег мы не найдем», - добавил вице-мэр.

Речь идет о 36 000 евро, поскольку именно за такую сумму подрядчик был готов привести в порядок всю улицу. У города Вильянди было в наличии 15 000 евро, но они были использованы на работы, завершенные незадолго до выпадения снега.

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