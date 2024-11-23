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ФОТО И ВИДЕО Цепная авария: в серьезном ДТП пострадали 12 солдат союзников (1)

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В пятницу вечером на шоссе Таллинн-Нарва три микроавтобуса с солдатами союзников попали в крупное ДТП. В больницу были доставлены 12 солдат.

Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что в пятницу вечером на машине скорой помощи с места происшествия в больницу были доставлены 17 человек. По состоянию на полдень субботы пять человек, попавших в аварию, еще находились в больнице.

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