В пятницу вечером на шоссе Таллинн-Нарва три микроавтобуса с солдатами союзников попали в крупное ДТП. В больницу были доставлены 12 солдат.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Цепная авария: в серьезном ДТП пострадали 12 солдат союзников (1)
Представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил Postimees, что в пятницу вечером на машине скорой помощи с места происшествия в больницу были доставлены 17 человек. По состоянию на полдень субботы пять человек, попавших в аварию, еще находились в больнице.