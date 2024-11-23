Finnair отменяет несколько сотен рейсов из-за забастовки

Финская ассоциация пилотов авиалиний объявила о забастовке, которая пройдет 9 и 13 декабря 2024 года. Забастовка пилотов повлияет на способность Finnair выполнять рейсы, из-за чего авиакомпании придется отменить около 300 рейсов в эти дни. Забастовка также затронет отдельные рейсы за несколько дней до и после указанных дат. Ожидается, что она затронет примерно 33 000 клиентов Finnair.

«Разочаровывает, что Финская ассоциация пилотов авиалиний выбрала путь забастовки вместо переговоров. Это, к сожалению, нарушает планы тысяч наших клиентов в предрождественский сезон. Мы делаем все возможное, чтобы даже в этой сложной ситуации обеспечить достойное обслуживание наших клиентов и предложить альтернативные рейсы как можно большему числу пассажиров», - заявил операционный директор Finnair Яакко Шильдт.

Finnair вынужден отменить около 140 рейсов 9 декабря и около 150 рейсов 13 декабря. Клиенты получат информацию об отмене рейсов сразу после их подтверждения. По возможности, пассажирам предложат новые маршруты, которые будут доступны в сервисе Manage booking и мобильном приложении Finnair.

Из-за большого количества пассажиров, которым необходимо переназначить рейсы, не всем удастся предложить маршруты, близкие к первоначальным. В таких случаях Finnair просит клиентов обратиться в службу поддержки, чтобы найти подходящий вариант. Если подходящего нового рейса не удается подобрать, пассажиры могут подать запрос на возврат стоимости билета через службу поддержки Finnair или, если билет был куплен через турагентство, обратиться туда.